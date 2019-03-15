تسلا تكشف عن سيارتها الكهربائية Model Y وتفتح باب الطلب المسبق

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسلا تكشف عن سياراتها الكهربائية Model Y وتفتح باب الطلب المسبق

كشفت شركة تسلا عن سيارتها الكهربائية الجديدة Model Y مساء الخميس في لوس أنجلوس والتي تعتبر السيارة الكهربائية الخامسة في تاريخ الشركة وتتبع الطراز الرياضي متعدد المواصفات كروس-أوفر حيث ستصل السوق خلال العام القادم 2020.

ووضح المدير التنفيذي لتسلا إليون ماسك أن معدل السير في Model Y سيصل لمسافة 300 ميل على شحنة البطارية كما ستوفر الشركة 4 نسخ من السيارة تتباين في مواصفاتها، منها المدعومة بمحرك ثنائي ستكون بمبلغ 51000 دولار ونسخة الأداء العالي بـ 60000 دولار وسيتم توفيرهما في خريف 2020، أما النسخة رخيصة الثمن والأخرى ذات المواصفات المعيارية ستكونان بمعدل قطع مسافة 230 ميل وسيبلغ ثمنهما 39000 دولار لكن لن يتم توفيرهما في السوق قبل عام 2021.

أما بالنسبة للطلب المسبق على السيارة فقد فتحت الشركة الباب للراغبين عبر موقعها الالكتروني ، وحسب ما أعلنت الشركة سيشمل الطلب المسبق جميع نسخ السيارة ما عدا النسخة الأساسية الأقل سعراً مقابل إيداع 2500 دولار، حيث ستكون جميع الكماليات متوفرة للطلب مع نسخ Model Y الثلاثة عبر الموقع.

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