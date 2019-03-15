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البيت الأبيض يرفض وقف مساعدات واشنطن للتحالف العربى فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض يرفض قرار الكونجرس بوقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للتحالف العربي في اليمن.

 

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، "نريد جميعا أن ينتهي ذلك النزاع، نريد جميعا تحسين الوضع الإنساني المريع، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتفق في الأساس مع كون قطع مساعدتنا للتحالف الذي تقوده وسيلة لتحقيق تلك الأهداف"، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

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وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، أمس، لصالح مشروع قرار لإنهاء الدعم للعمليات العسكرية التي يشنها التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وينص القرار على أنه يتوجب على الرئيس "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في جمهورية اليمن أو التي تؤثر عليها خلال 30 يوما" ، لكن من المتوقع أن يعارض ترامب القرار.

 

وقال بومبيو "إننا نتطلع لتحسين الوضع الإنساني بالغ السوء في تلك الدولة، ولكن ذلك لن يتحقق من خلال إعاقة شركائنا في هذا النزاع، بل من خلال دعم التحالف الذي تقوده السعودية وتقديم كل ما يلزم لإلحاق الهزيمة بالمتمردين المدعومين من إيران وضمان تحقيق السلام هناك".

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