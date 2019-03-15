ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيلا بعد وفاة سعودي

وأكد الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المزيني، أن والده توفي، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

© AFP 2018 / Radio New Zealand

وكان الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المواطن السعودي، "رافع السبابة"، قال في وقت سابق، إن والده لا يزال في العناية المركزة جراء إصابته .

وقال الدكتور فراس: "إن والده البالغ من عمر 61 عاما، يعمل في التجارة العامة كرجل أعمال، ويعيش في نيوزيلندا منذ 25 عاما كونه يمتلك الجنسية البريطانية"، مؤكدا أنه آخر مرة قدم فيها إلى المملكة كانت قبل 3 سنوات حينما كان يؤدي العمرة برفقة زوجته.

وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا أكدت وجود مواطنين سعوديين بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايست تشيرش.

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وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايست تشيرش، وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".