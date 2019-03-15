سامسونج تُعلن إصدار هاتفًا فريدًا من نوعه

أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن إصدار هاتفًا فريدًا من نوعه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية "يونيهاب"، أن شركة سامسونج تطور هاتفا ذكيا، تقع فيه الكاميرات أسفل شاشة الهاتف.

وأضافت الوكالة الكورية، أن هاتف سامسونج الجديد سيكون بشاشة تغطي الواجهة الأمامية له تماما، مع إلغاء المساحات الصغيرة الموجودة في الهواتف الحالية، التي تحتوي على فتحات عدسات الكاميرات.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها القابل للطي، الذي قوبل بانتقادات بسبب ثمنه المرتفع.

وقال نائب رئيس مجموعة سامسونج للبحث والتطوير، يانغ بيونغ، إن الكاميرا الجديدة ستكون غير مرئية، ومع ذلك لن تتأثر وظائفها وقدراتها.