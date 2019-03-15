دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي طورت أنظمة تشغيل لأجهزتها تحسبًا لمنعها من استخدام أندرويد وويندوز

قال مدير هواوي، ريتشارد يو، أن شركته تمتلك الآن خطة بديلة لأنظمة التشغيل تحسبًا لأي مشاكل متقدمة مع الحكومة الأمريكية تحظر على الشركات هناك التعامل معها، وأكد يو أن شركته قامت بتطوير أنظمة تشغيل بديلة لأندرويد وويندوز.

كانت هواوي تعمل على تطوير نظام تشغيل منذ 2012 للهواتف الذكية ولكنه الآن أصبح جاهزًا للاستخدام في حالة الطوارئ، حيث تخوض الشركة صراعًا مشتدًا مع الحكومة الأمريكية بسبب حظرها من العمل في البلاد وفرض غرامات عليها، كما طالبت الحكومة الأمريكية من دول مثل ألمانيا بعدم التعامل مع هواوي، وهو ما جعل الشركة تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب قراراتها التعسفية.

وأضاف يو في تصريحه لموقع Die Welt أن الشركة سعيدة بالعمل مع أنظمة التشغيل من مايكروسوفت وقوقل، لكنها مستعدة لمواجهة أي حوادث تتسبب بمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها وبالتالي منعها من استخدام أنظمة التشغيل.

وبالرغم من استعداد هواوي لعواقب منعها من استخدام أنظمة التشغيل بتطوير أنظمتها الخاصة، إلا أنها ستعاني على الجهة الأخرى من الشركات الموفرة للمعالجات مثل إنتل وكوالكوم خاصة وأنها تستخدم معالجات إنتل في حواسيبها بينما توفر كوالكوم البديل الأفضل في السوق، مما يعني أن منع الشركات الأمريكية من التعامل معها سيجبرها على تطوير جميع القطع والمعالجات بنفسها أيضًا عند توفير أجهزة بعتاد قوي.

التدوينة هواوي طورت أنظمة تشغيل لأجهزتها تحسبًا لمنعها من استخدام أندرويد وويندوز ظهرت أولاً على عالم التقنية.