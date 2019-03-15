بدأت مايكروسوفت المالكة لتطبيق سكايب الشهر اليوم في مضاعفة عدد الاشخاص الذي يمكنهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من 25 شخص إلى 50 شخص في المكالمة الواحدة.
ونشرت مايكروسوفت في مدونة Skype Insider التي تطرح فيها النسخ التجريبية من التطبيق أنها بدأت بتجربة الميزة الجديدة وبإمكان المستخدمين على جميع المنصات أيضاً تجربتها قبل أن تقوم بطرحها رسميا في الفترة القادمة.
مايكروسوفت أكدت ان اشعار المكالمة سيصل للجميع مرة واحدة بدلاً من الرنين المعتاد وهذا سيكون اسهل للراغبين في الإنضمام بدلاً من ازعاج المكالمات.
ايضاً اعلنت الشركة انها سوف تطرح خياراً جديداً للمستخدمين لإختيار الاشعار عند ورود مكالمة بدلاً من الرنين وهذا يشمل جميع المكالمات الصوتية او حتى الفيديو.
هذه التغييرات من المتوقع ان تظهر للجميع خلال الاسابيع القادمة .
المصدر
التدوينة مايكروسوفت ترفع عدد المشاركين في مكالمة الفيديو الجماعية عبر Skype إلى 50 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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