طائرة تركية تهبط بشكل اضطراري في الكويت

نشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر" صورة مصحوبة بتعليق "هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لطائرة تركية بعد وفاة راكبة فنلندية من مواليد 1946 على متن الرحلة التي أقلعت من أبوظبي والمتجهة إلى إسطنبول وتوجه رجال الأدلة الجنائية إلى الطائرة وقاموا برفع الجثة.
وفي وقت سابق هبطت طائرة شركة الطيران الإماراتية Emirates التي كانت متجهة من دبي إلى سياتل الأمريكية اضطراريا في مطار مدينة يكاتيرنبورغ الروسية، بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب، وفقا للخدمة الصحفية للميناء الجوي.
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