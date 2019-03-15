إسرائيل تشارك بأكبر وفد لها من نوعه بمسابقة في دولة عربية

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الرسمي على "تويتر"، المسمى بـ"إسرائيل بالعربية"، مساء اليوم، الجمعة، أن وفدها الرياضي الذي يشارك في الأولمبياد الخاص في الإمارات، هو الأكبر من نوعه الذي يشارك في دولة عربية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها أن الإسرائيلية، أفيتال نافيه، فازت بالميدالية البرونزية في مسابقة السباحة لمسافة 100 متر، في الأوليمبياد الخاص بأبو ظبي، حيث رفع العلم الإسرائيلي للمرة الأولى في هذا المحفل الرياضي.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر من تغريدة لها على "إسرائيل بالعربية"، حول الأمر نفسه، تتغنى من خلالها بمشاركة فرقها الرياضية في دولة عربية.

وسبق أن أكد المذيع الإسرائيلي، شمعون آران، أن وفد بلاده الرياضي يضم 25 رياضيا، سيتنافسون في فروع السباحة، وكرة السلة، والجودو والبولينج.

يشار إلى أن لاعبين إسرائيليين شاركوا في بطولة دولية في أبو ظبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتم رفع العلم الإسرائيلي خلال البطولة، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، التي اعتبرتها، آنذاك، لحظة تاريخية لبلادها.

الوفد الإسرائيلي

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