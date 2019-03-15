شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 4 مواطنين في حريق شقة بـ«ينبع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى حريق شقة سكنية بمحافظة ينبع إلى إصابة 4 مواطنين بحالة اختناق نقلوا إثرها للمستشفى العام، وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن إدارته تلقت فجر الجمعة بلاغا عن حريق في شقة على شارع متفرع من طريق علي بن أبي طالب بمحافظة ينبع.

وهرعت إثره الفرق للموقع، حيث اتضح أن الحادث في شقة بالطابق الأرضي، شمل الحريق أجزاء من الشقة وتم إخماده من قبل الفرق، نتج عن الحادث تعرض أربعة مواطنين للاختناق ونقلوا لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر.