شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية تشمل مكة المكرمة، والطائف، ورابغ، والكامل، والجموم، والليث، والقنفذة، والشعيبة، والطريق الواصل إلى جازان.
وأفادت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً – بمشيئة الله-.
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