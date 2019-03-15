شكرا لقرائتكم خبر عن «ادفع ثمن التذكرة بوجهك».. تقنية جديدة في قطارات الصين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
بدأت مدينة شينزين، الملقبة بعاصمة التكنولوجيا في الصين، باختبار تجربة جديدة، تتيح لركاب مترو الأنفاق دفع ثمن التذكرة عبر وجوههم.
وتعتمد الطريقة على تقنية تمييز الوجوه بمسح ضوئي للوجه قبل ركوب القطارات، ما يسمح للأجهزة بخصم قيمة التذكرة تلقائياً من الحسابات البنكية المرتبطة بالعملاء.
وشددت هيئة القطارات الصينية على ضرورة ربط البيانات الشخصية بأجهزة الصراف، قبل استخدام التقنية.
ووفق موقع «ذا فيرج» التقني، طبق النظام في محطة واحدة حاليا، بينما لم تعلن موعد توفرها في جميع محطات القطارات.
يذكر أن تقنية تمييز الوجوه في الدفع ليس جديدة في الصين، إذ بدأت مطاعم في الاستعانة بها منذ عام 2017.
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