إصابة فلسطيني وزوجته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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إصابة فلسطيني-أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، إصابة أحد المواطنين وزوجته بجروح مختلفة جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزلهما برفح جنوب قطاع غزة، جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الطبيب أشرف القدرة، في بيان مقتضب حول ضحايا التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة حتى ا?ن. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الليلة الماضية سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وسقوطها في تل أبيب وسط إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم سماع دوي انفجار عنيف هز مدينة غزة ناتج عن شن الطيران الحربي عدة غارات على موقع للمقاومة بثلاثة صواريخ. وفي جنوب القطاع ، قصف الطيران المروحي باربع صواريخ موقع البحرية قرب الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. كما قصف طيران الاحتلال موقع البحرية بمنطقة الواحة شمال غرب