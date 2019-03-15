شكرا لقرائتكم نيوزيلندا: مقتل وإصابة 60 شخصاً في هجومين على مسجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كرايست تشيرش (نيوزيلندا) - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 15 مارس 2019 - اخر تحديث في 15 مارس 2019 / 15:34

قتل 40 شخصاً وأصيب 20 آخرون بجروح بالغة نتيجة الهجومين المسلحين على مسجدين في كرايست تشيرش اليوم (الجمعة).



وأوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم الأول على مسجد بشارع دينز، فيما قتل عشرة آخرون في هجوم ثاني على مسجد بضاحية لينوود.

وقالت: «إنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي، وتم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا عن العمليتين».