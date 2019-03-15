شكرا لقرائتكم إسرائيل تقصف مئة هدف لـ «حماس» في غزة رداً على إطلاق صاروخين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس المحتلة - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 15 مارس 2019 - اخر تحديث في 15 مارس 2019 / 16:16

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ باكراً فجر اليوم الجمعة نحو مئة غارة على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع نحو تل أبيب.



وأفاد الجيش في بيان بأن «طائرات حربية ومروحيات هجومية وطائرات لقوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت ليل الخميس - الجمعة نحو مئة هدف لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة».

وقال الجيش إن الأهداف تضمنت مجمعاً تستخدمه «حماس» وفق البيان لتنسيق عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى «موقع تصنيع أساسي للصواريخ» في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني في غزة إن عشرات الضربات استهدفت قواعد لحركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» في القطاع. وتابع المصدر أنه تم استهداف أكثر من 40 موقعاً بأكثر من 100 ضربة. وأصيب رجل وامرأة لدى إصابة منزلهما في رفح جنوب غزة، وفق المصدر نفسه.

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وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة: «أصيب أحد المواطنين وزوجته الحامل بجراح مختلفة جراء استهداف منزلهما برفح (جنوب) وحالتهما صعبة».

وتحدّث سكان القطاع عن عدد من الصواريخ أطلقت تجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع رداً على الغارات.

وفي وقت سابق، كان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان أنّ صاروخين أُطلِقا مساء أمس الخميس من غزّة على منطقة تلّ أبيب، نافياً سقوط ضحايا أو وقوع أضرار. ودوّت صفّارات الإنذار في تلّ أبيب ومحيطها في وقت مبكر الجمعة. ولم يبلغ عن إصابة أي إسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذّر «حماس» الأحد من أنّ إسرائيل لن تتردّد في شنّ «عمليّة واسعة النطاق» في غزّة، بعدما باتت المواجهات شبه يوميّة بين الطرفين.