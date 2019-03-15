شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن استشهاد أحد مواطنيه وإصابة 8 آخرين فى الحادث الإرهابى بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، استشهاد مواطن أردنى وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابى على مسجدين فى نيوزلندا اليوم الجمعة. وأوضح السفير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية فى استراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن استشهاد أحد مواطنيه وإصابة 8 آخرين فى الحادث الإرهابى بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.