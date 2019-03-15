وجه المعجب بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية ويتجولون داخل أحد الأحياء السكنية، حسب صحيفة عكاظ السعودية. وأكد النائب العام أن طمأنينة وسكينة المجتمع من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها "لا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال". وأظهر مقطع فيديو إيقاف أشخاص لسياراتهم وسط الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام السعودي يطالب بالقبض على مسلحين تجولوا في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.