- 1/2
- 2/2
باريس — سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، " أعادت باريس اليوم الجمعة إلى فرنسا عددا من الأطفال الفرنسيين الذين يترواح عمرهم بين خمس سنوات وأقل، والذين كانوا متواجدين في معسكرات في شمال شرق سوريا".
© REUTERS / RODI SAID
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأسرهم استسلموا لها يوم الثلاثاء الماضي في المعركة التي توشك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على السيطرة فيها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وحسب "رويترز" قال مصطفى بالي المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية إن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.
وقال "أعداد كبيرة استسلمت بشكل جماعي. ريثما قواتنا تتأكد من كل من يرغب بالاستسلام وإنهائهم عملية الاستسلام ستعاود الاشتباكات. عوائل ومقاتلي داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية تريد التأكد".
وأضاف أن الهزيمة النهائية للمتشددين في الباغوز قريبة جدا.
ونقلت "رويترز" عن شاهد قوله إن "مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية".
وصار تنظيم "داعش" على شفا الهزيمة في آخر جيب تحت سيطرته بعد قصف عنيف للمنطقة الليلة الماضية، وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن استعادة السيطرة على المنطقة باتت وشيكة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعيد عددا من أطفال "داعش" الفرنسيين من سوريا وتشكر "قسد" على تعاونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.