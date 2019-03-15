الخارجية الإسرائيلية ترد على فجر السعيد

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الجمعة، تغريدة تعليقا على تصريحات الكاتبة، الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي أدانت فيها صواريخ حركة "حماس".

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جريء في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف.

وكانت السعيد قد هاجمت حركة "حماس"، رغم الهجوم الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة، فجر اليوم، الجمعة.

ونشرت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، الخميس، هاجمت فيها الحركة الفلسطينية، مدعية أن الصاروخين اللذين أطلقتهما الحركة على الداخل الإسرائيلي لم يوقعا إصابات أو أضرار.

Advertisements

وقالت فجر السعيد:

سبحان الله كل صواريخ حماس اللي تطلقها من غزة، بإتجاه إسرائيل، لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها، ولازال هناك من لا يفهم ولا زال يمجد في حماس.

وأرفقت السعيد تغريدة للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، جاء فيها أن إسرائيل لم تستعمل القبة الحديدية، ولم تقع أضرار أو إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم أكثر من 100 هدفا لحركة "حماس" في قطاع غزة، منذ مساء أمس، الخميس، وحتى وقت قليل، ردا على إطلاق حركة حماس لصاروخين على مدينة غوش دان، بالقرب من مدينة تل أبيب، مساء أمس، الخميس، رغم اعتراف القناة السابعة العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن "حماس" أطلقت الصاروخين بالخطأ.

وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية.