بومبيو: إدارة ترامب تعارض تقييد المساعدات الأمريكية للتحالف العربي

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ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الأمريكي القول إن "الطريق لتخفيف معاناة الشعب اليمني ليست بإطالة أمد الصراع من خلال إعاقة شركائنا في الصراع، ولكن من خلال منح التحالف الذي تقوده السعودية الدعم اللازم لهزيمة المتمردين الذين تدعمهم إيران وضمان السلام العادل".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن مدعوم من واشنطن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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