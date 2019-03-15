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ثاني دولة عربية تعلن سقوط ضحايا من مواطنيها في هجوم نيوزيلندا

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، قوله بأنه تم "استشهاد مواطن أردني وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا اليوم الجمعة".

© REUTERS / POOL

وتابع السفير القضاة بقوله "أن مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في أستراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة".

أعلنت دولة فلسطين عن ورود معلومات تشير إلى مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجومين الإرهابيين على المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، واللذين راح ضحيتهما 49 شخصا.

وقال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا، عزت عبد الهادي، إن "جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل وإصابة عدد في الهجومين، موضحا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

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