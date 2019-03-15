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وأضاف في حوار خاص مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن العقوبات المفروضة على "حزب الله" من جانب الإدارة الأمريكية لا تشمل الدولة اللبنانية أو مؤسساتها.
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
وفيما يتعلق بوضع القضاء اللبناني، أوضح حاصباني، أنه من المهم أن يبقى القضاء مستقلا، ذو مصداقية عالية في أحكامه، وألا يستعمل كوسيلة أو أداة سياسية بين الخصوم تحت عنوان "مكافحة الفساد"، لملاحقة أفارد محددين، أو محاكمتهم بطريقة غير عادلة.
وتابع أن الحكومة تعمل على تحييد القضاء عن السياسة، وتدعيم استمرارية استقلاله، وكذلك العمل على أن يكون هناك محاسبة للقضاة الذين يخلون بهذا المبدأ، ويصدرون أحكاما ذات طابع سياسي.
وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التأديبية تتخذ ضد القضاة الذين يتصرفون بهذه الطريقة، وأن القضاء يجب أن يظل بعيدا عن الاستخدام الممنهج بين فرقاء سياسيين في لبنان، وأن الحكومة تتخذ إجراءات أخرى لمواجهة الفساد في إدارات ومؤسسات عدة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الحريري لـ"سبوتنيك": نعمل على استقلالية القضاء وعدم استخدامه في الخلافات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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