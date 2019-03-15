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نائب الحريري لـ"سبوتنيك": نعمل على استقلالية القضاء وعدم استخدامه في الخلافات السياسية

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وأضاف في حوار خاص مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن العقوبات المفروضة على "حزب الله" من جانب الإدارة الأمريكية لا تشمل الدولة اللبنانية أو مؤسساتها.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko

وأضاف حاصباني في حواره، أن الرسائل التي تصل بشكل علني وواضح،  تؤكد أن هناك  خطوات جديدة لتحييد الدولة اللبنانية والشعب عن العقوبات المفروضة على حزب الله، حيث تتركز العقوبات على الأفراد والمؤسسات المرتبطة بحزب الله، وأن وهناك إجراءات تتخذ وتراجع لتحييد القطاعات الاقتصادية والدولة ككل عن العقوبات المفروضة، وحتى الآن لم تتخذ أي إجراءات تجاه الدولة اللبنانية.

وفيما يتعلق بوضع القضاء اللبناني، أوضح حاصباني، أنه من المهم أن يبقى القضاء مستقلا، ذو مصداقية عالية في أحكامه، وألا يستعمل كوسيلة أو أداة سياسية بين الخصوم تحت عنوان "مكافحة الفساد"، لملاحقة أفارد محددين، أو محاكمتهم بطريقة غير عادلة.

وتابع أن الحكومة تعمل على تحييد القضاء عن السياسة، وتدعيم  استمرارية استقلاله، وكذلك العمل على أن يكون هناك محاسبة للقضاة الذين يخلون بهذا المبدأ، ويصدرون أحكاما ذات طابع سياسي.

وأشار إلى  أن هناك بعض الإجراءات التأديبية  تتخذ ضد القضاة الذين يتصرفون بهذه الطريقة، وأن القضاء  يجب أن يظل بعيدا عن الاستخدام الممنهج بين فرقاء سياسيين في لبنان، وأن الحكومة تتخذ إجراءات أخرى لمواجهة الفساد في إدارات ومؤسسات عدة في لبنان.    

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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