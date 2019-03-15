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أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الامريكية ذكرت اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيتوجه إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع القادم ويشمل جدول الأعمال محادثات مع القادة القبارصة واليونانيين فى القدس حول أمن الطاقة فى البحر المتوسط.
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وفي إسرائيل التي تستعد لإجراء انتخابات رئيسية الشهر المقبل ، سيلتقي بالزعماء القبارصة واليونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
من جهته قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه يدعم "حق إسرائيل في حماية مواطنيها"، وذلك بعد أن ضربت إسرائيل عشرات الأهداف التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على صواريخ من القطاع الفلسطيني
وكتب الوزير الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها، "مرة أخرى، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجوم من إرهابيين في غزة، مسلحون وممولون من قبل أسيادهم الدمى في طهران".
وأضاف بومبيو "نحن نقف إلى جانب حليفنا. لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور بيروت والقدس والكويت في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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