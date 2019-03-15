قتيل و5 مصابين أردنيين في مذبحة نيوزيلندا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، التأكد من استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 49 مسلما بمسجدين في نيوزيلندا.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة إن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين (لم تحدد عددهم) في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا".

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وأضافت أن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدي الحكومة النيوزلندية يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة في نيوزلاندا للاطمئنان على حالة المصابين واحتياجاتهم، ومتابعة التحقيقات حول الحادث".

ولاحقا، أصدرت الخارجية بيانا جديدا، قالت فيه: "تم التأكد من استشهاد مواطن أردني وإصابة 5 في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا".

واستهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة آخين، وفق آخر محصلة للشرطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.