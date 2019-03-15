جمعة رابعة من الاحتجاجات تختبر تعبئة الشارع ضد قرارات بوتفليقة

الجزائر / عبدالرزاق بن عبدالله / الخليج 365

خرجت في عدة محافظات جزائرية للجمعة الرابعة على التوالي مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أول اختبار لحجم التعبئة بعد قرارات الأخير بتأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر جامع للحوار.

وجاءت هذه المظاهرات -التي يبدو حجم التجنيد فيها كبيرا على غرار المرات السابقة- استجابة لدعوات تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشوارع من أجل إعلان رفض التمديد لحكم الرئيس بوتفليقة وخارطة طريق سياسية أعلنتها السلطات.

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ووفق مراسلين لوكالة الخليج 365 ووسائل إعلام محلية بدأت في هذه اللحظات حشود بشرية تتدفق على الشوارع والساحات الكبرى بعدة محافظات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحشود المحتجة بالعاصمة يبدو حجمها كبير خاصة مع وصول مسيرات من مختلف الأحياء نحو وسطها.

ولاحظ مراسل الخليج 365 شعارات مرفوعة مثل "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ماكانش (لا توجد) دقيقة يا بوتفليقة" و"ماكانش (لا يوجد) التمديد يا بوتفلبقة" و"لا للتدخل الأجنبي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.