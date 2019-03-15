ارتفاع مصابي السعودية بمجرزة مسجدي نيوزيلندا إلى اثنين

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، الجمعة، ارتفاع عدد مصابيها في حادث الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى اثنين.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا عن مصاب ثانٍ في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسجدين.

كانت سفارة المملكة في نيوزيلندا، أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان أنه "تبين إصابة مواطن سعودي بجروح (في الحادث)، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته".

وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في المنازل في الوقت الحالي.

بدورها، نقلت "واس"، عن مصدر مسؤول بالخارجية تنديده "بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف المسجدين".

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وقال إن المملكة "تجدد التأكيد على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".

وشدد على موقف المملكة "الداعي إلى ضرورة احترام الأديان".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات على مسجدي "النور" و"لينوود".

وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، في مؤتمر صحفي، مقتل 49 وإصابة 20 شخصًا جراء الهجومين الإرهابيين.

وأضافت أنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة مشتبهين في الهجوم على المسجدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.