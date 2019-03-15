ملك الأردن: مذبحة نيوزيلندا جريمة صادمة توحدنا ضد التطرف

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجدين في نيوزيلندا؛ ما أودى بحياة 49، حسب أحدث حصيلة رسمية.

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، وصف خلالها الهجوم بـ"المذبحة البشعة".

وقال ملك الأردن: "المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له".

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وأضاف: "الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء".

وفي وقت سابق من الجمعة، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر محصلة للشرطة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن وجود قتيل و5 مصابين أردنيين بين ضحايا الهجوم الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.