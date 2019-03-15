"حماس": إسرائيل تصنع أزمات جديدة بغزة عبر التصعيد العسكري

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحاول من خلال تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة، "خلط الأوراق وصناعة أزمات جديدة بغزة".

وأضاف المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف واستهداف المدنيين ومواقع المقاومة جريمة إضافية تضاف لسجل الاحتلال الإجرامي بحق شعبنا".

وحمّل برهوم إسرائيل المسؤولية عن تبعات ونتائج تصعيدها ضد غزة.

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وشدّد على أن "المقاومة تعرف طريقها في التعامل مع هذا الكيان المجرم وكسر معادلاته، ولن تسمح مطلقا بأن تكون الساحة الفلسطينية والدم الفلسطيني مادة للتنافس الإسرائيلي على كسب الأصوات".

يأتي ذلك، عقب سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، على قطاع غزة، بعد ساعات على إعلانه إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت غارات على نحو 100 هدف تابع لحماس في قطاع غزة".

وحمّل الجيش حركة حماس، المسؤولية عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة "غوش دان"، إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا عدم مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.