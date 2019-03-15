أبو تريكة ناعيًا "شهداء" مسجدي نيوزيلندا: الحادث نتيجة خطاب غربي مسموم

القاهرة / الخليج 365
نعى لاعب كرة القدم الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، الجمعة، الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا.
وقال أبو تريكة، في تغريدة على "تويتر": "رحم الله شهداء المسلمين بنيوزيلندا، والله يعجز اللسان عن التعبير عن مدى الحزن والألم".
وأضاف "هذه الحادثة نتيجة خطاب كراهية غربي سمّم العالم ضد الإسلام وأهله".
وتابع "هذا الفعل الجماعي من أعداء الإسلام في الغرب هو الذي أنتج هذه الوحشية، وهذا الإرهاب الحقيقي الذي ترون، الإسلام دين المحبة والتعايش".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل 49 شخصا في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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