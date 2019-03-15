الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلن وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية عن دخول طائرات الأباتشي الأمريكية الخدمة في قواتهم المسلحة.

وقال في تغريدة عبر توتير: "سجيل" هو إضافة جديدة لقواتنا المسلحة، طائرات الأباتشي تدخل الخدمة.

وأطلقت القوات المسلحة القطرية اسم "سجيل" على المشروع تيمناً منها بما يحمله هذا الإسم من معنى.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان اليوم الجمعة وصل الخليج 365 أنه أقيم حفل تسليم أول دفعة من طائرات "أباتشي- كيو إية" بالمقر العام لشركة بيونج للأنظمة الدفاعية بولاية أريزونا الأمريكية حضره وزير الدفاع القطري.

ولم يوضح البيان عدد الطائرات التي دخلت الخدمة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن "صفقة أبرمتها القوات المسلحة لامتلاك أحدث الطائرات المروحية المقاتلة من الجيل السادس، وقد أضيفت إلى النسخة القطرية خصائص قتالية ومواصفات تكنولوجية دقيقة تمنحها السبق والأفضلية في الأجواء". بحسب ذات البيان.

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ومن المقرر أن يكتمل الأسطول القطري من هذا النوع من الطائرات ويدخل الخدمة الفعلية ليعزز مختلف التشكيلات القطرية.

وقد أنهت القوات الجوية القطرية جميع الترتيبات المتعلقة بالبنى التحتية والإنشائية، والمنظومات اللوجستية والفنية لاستقبال هذا الأسطول الذي سيعزز من القدرات الدفاعية للدولة.

يشار إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة غانم بن شاهين الغانم، كان قد دشن في أكتوبر الماضي مشروع خط الإنتاج لطائرات الأباتشي "سجيل".

القوات المسلحة القطرية‎ تدخل أباتشي في الخدمة أعلن وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية عن دخول طائرات الإباتشي الأمريكية الخدمة في قواتهم المسلحة. وأقيم حفل تسليم أول دفعة من طائرات "أباتشي- كيو إية" بالمقر العام لشركة بيونج للأنظمة الدفاعية بولاية أريزونا الأمريكية حضره وزير الدفاع القطري. ( Katar Savunma Bakanlığı / Handout - وكالة الخليج 365 ) 15.03.2019 Katar Savunma Bakanlığı / Handout 1 / 5

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