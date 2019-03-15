الجزائر.. مظاهرات قبل الجمعة وتوقف المواصلات بالعاصمة

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

انطلقت مسيرات شعبية قبيل صلاة الجمعة في عدة محافظات جزائرية، رفضا لتمديد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

والإثنين الماضي، أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل / نيسان، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد لحكمه" بعد ثلاثة أسابيع من التظاهر.

ورصد مراسل الخليج 365 تجمع مئات المتظاهرين بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، التي شهدت توقفا تاما لحركة المواصلات.

ورفع المحتجون شعارات تضمنت رفضا لما وصفوه "تمديد الرئيس بوتفليقة لولايته الرابعة دون انتخابات".

كما ردد المحتجون شعارات مناوئة للموقف الرسمي الفرنسي والرئيس ايمانويل ماكرون، واعتبروها دعما للنظام الجزائري.

وهتف المشاركون في المسيرات عبارة "ماكرون Dégage" بالفرنسية ومعناها "ماكرون إرحل".

وقبل أيام رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرارات بوتفليقة، وعبر عن أمله في أن تتم المرحلة الانتقالية في فترة زمنية معقولة.

كما طالت شعارات المحتجين حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بعبارات عديدة، كانت أبرزها "إرحل".

وفي سياق متصل، نشر نشطاء فيديوهات على موقع "فيسبوك" أظهرت خروج مسيرات مبكرة بمنطقة القبائل بمحافظة بجاية شرقي العاصمة، في حدود الساعة 11 صباحا (10 ت.غ).

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كما سجلت مسيرة أخرى بمنطقة مشدالة بمحافظة البويرة شرقي العاصمة أيضا، في حدود الساعة 10 تغ، حسب نشطاء على فيسبوك.

ودعا نشطاء وسياسيون ومعارضون للخروج بقوة في مسيرات عقب صلاة الجمعة رفضا لقرارات بوتفليقة.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير / شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".

وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".

وفي إجراء يتكرر للأسبوع الثالث على التوالي، أوقفت السلطات الجزائرية حركة المواصلات العاصمة للقطارات والترامواي ومترو الأنفاق قبيل مسيرات الجمعة المرتقبة بعد الصلاة.

ولاحظ مراسل الخليج 365 توقف خدمة القطارات سواء للضواحي أو الخطوط البعيدة نحو شرق وغرب البلاد.

كما توقف ترامواي العاصمة الذي يربط الضاحية الشرقية بمنطقة رويسو وسط المدينة.

فيما نشر نشطاء على فيسبوك تغريدات وصور أظهرت غلق محطات مترو أنفاق العاصمة.

وتداولت صور على تويتر وفيسبوك تظهر تشديد الرقابة على مداخل العاصمة الشرقية خصوصا، حيث أوقف الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع) حافلات بمنطقة الدار البيضاء شرقي المدينة قدمت من منطقة القبائل كما تظهره لوحات ترقيمها.

كما شددت الشرطة إجراءاتها في نقطة مراقبة بمنطقة المحمدية شرق العاصمة على الطريق السريع الرابط بين المطار ووسط المدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.