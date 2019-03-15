صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا المجزرة بنيوزيلاندا

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الهجوم ووصفه بالارهابي.

وكان الهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، الجمعة، ما أودى بحياة 49 وإصابة العشرات.

وقال الشيخ حسين "نترحم على أرواح جريمة الإرهاب في نيوزيلاندا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء وعشرات الجرحى".

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كما استنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية.

وقال إن "المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات أو المساومات".

وأضاف "نستنكر ونرفض أي إجراء إسرائيلي ضد المسجد الأقصى".

ومنذ ساعات فجر اليوم الجمعة تسود حالة من الذهول أنحاء الأراضي الفلسطينية مع توارد الأنباء عن تفاصيل المجزرة.

وتداول الفلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي شريط الفيديو الذي يكشف التفاصيل الكاملة للمذبجة الرهيبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.