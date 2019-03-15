أمير قطر في برقية لحاكمة نيوزيلندا: نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
بعث أمير قطر، تميم بن حمد، ببرقية إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا، باتسي ريدي، الجمعة، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأكد، في البرقية، على موقف دولة قطر الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب.
وقدم تعزيته في الضحايا الأبرياء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق اليوم، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر محصلة للشرطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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