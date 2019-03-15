أنباء عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مجزرة نيوزيلندا

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعلن سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، الجمعة، عن وجود معلومات أولية تفيد باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجدين بنيوزلندا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن "عبد الهادي" أن "الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين".

وأشار إلى أن السفارة الفلسطينية تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.

وفي وقت سابق من الجمعة، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر محصلة للشرطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.