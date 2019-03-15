الخليج - واس أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا، تنبيهاً مهماً للمواطنين بعد الهجوم الإرهابي المروّع الذي استهدف مسجديْن في مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا. Advertisements وأهابت السفارة بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 .

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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من سفارة #المملكة في #نيوزيلندا للمواطنين.. بعد الحادث الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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