محمد بن زايد يدين حادث نيوزيلندا الإرهابى: المحبة والتعايش هما طوق النجاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجدين فى مدينة " كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.
وقال بن زايد عبر تويتر :"نعزى أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التى أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدى صلاة الجمعة بنيوزلندا.. ندعو العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب ونؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم".
الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى
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