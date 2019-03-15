شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن سعودي ثاني في حادث نيوزيلندا الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن إصابة مواطن ثاني في حادثة الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة: “تعرب السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش وتقدم خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وإلحاقاً لبيانها السابق تود الإفادة بأنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر مصاب في المستشفى، وتم تكليف موظفين من السفارة بزيارة المصابين السعوديين في مستشفى كرايست تشيرش ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتهما، مشيرة إلى أنها على الخليج 365 دائم مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة أخر المستجدات بشأن حالتهما.