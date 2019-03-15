شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط ونشر الفيديو على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن رجال المرور في منطقة عسير، من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت الإدارة العامة للمرور بعض من الصور نشرها المفحط على مواقع التواصل، وصوراً أخرى تظهر ضبطه من قِبل دورية المرور وحجز مركبته. Advertisements وأكدت أنه ستتم إحالة المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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