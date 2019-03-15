شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحادث الإرهابي.. تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا، تنبيهاً مهماً للمواطنين بعد الهجوم الإرهابي المروّع الذي استهدف مسجديْن في مدينة «كرايست تشيرش» بنيوزيلندا. وأهابت السفارة بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 .

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