انت الان تتابع أول رد فعل من نتنياهو بعد إطلاق صورايخ على تل أبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بنيامين نتنياهو

في أعقاب إعلان جيش الاحتلال عن رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، كشفت مصادر إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، توجه إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لإجراء مشاورات أمنية، لبحث التطورات الأخيرة، ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وطالبت سلطات الاحتلال في تل أبيب، مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ، في حين نشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين، يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وسمع صحفيون من "رويترز" دوي الانفجارات، لكن لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن الصاروخين أو عن اللذين اعترضاهما بعد إطلاقهما من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. وأظهرت لقطات للتليفزيون الإسرائيلي صاروخين اعتراضيين إسرائيليين يخترقان سماء تل أبيب وينفجران. وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخين انطلقا من قطاع