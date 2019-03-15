انت الان تتابع بلدة بإسرائيل تسخر من سكان تل أبيب: ننتظركم بملاجئنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سخرت بلدية أسديروت الإسرائيلية، القرية من حدود شمال العراق، من بلدية تل أبيب، بعد تعرضها لإطلاق صاروخين من قبل حماس، فيما ردت الطائرات الإسرائيلية بغارات جوية على جنوب قطاع غزة، استهدفت مواقع عسكرية. واستهدفت الغارات التي شنت في وقت متأخر من ليل الخميس ميناء قيد الإنشاء وموقعاً عسكريا لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب الخميس في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014.

وذكرت الشبكة الوطنية للإرسال اللبنانية، أن بلدية أسديروت هزات من بلدية تل أبيب، وقالت: "ضجة قليلة سببت لكم الضغط؟ أنتم مدعون للجلوس بملاجئنا". ولم يسبب إطلاق الصاروخين تلفيات أو تسفر عن سقوط قتلى أوجرحى، لكنه أثار التوتر في إسرائيل قبل انتخابات التاسع من أبريل التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وذكرت الشبكة الوطنية للإرسال اللبنانية، أن بلدية أسديروت هزات من بلدية تل أبيب، وقالت: "ضجة قليلة سببت لكم الضغط؟ أنتم مدعون للجلوس بملاجئنا". ولم يسبب إطلاق الصاروخين تلفيات أو تسفر عن سقوط قتلى أوجرحى، لكنه أثار التوتر في إسرائيل قبل انتخابات التاسع من أبريل التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بولاية خامسة من خلالها معتمدا على مسوغاته على صعيدي الأمن القومي والدبلوماسية. Advertisements وبعد أن دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة سمعت عدة انفجارات في مناطق سكنية ساحلية إسرائيلية، وأظهرت لقطات تلفزيونية صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحلق في السماء ثم تنفجر. بلدية #أسديروت تهزأ من بلدية #تل_أبيب:

"ضجة قليلة سببت لكم الضغط؟ انتم مدعون للجلوس بملاجئنا"! pic.twitter.com/vp7HK5xb7o — nbnlebanon (@nbntweets) بلدية #أسديروت تهزأ من بلدية #تل_أبيب:

"ضجة قليلة سببت لكم الضغط؟ انتم مدعون للجلوس بملاجئنا"! pic.twitter.com/vp7HK5xb7o — nbnlebanon (@nbntweets) March 14, 2019

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