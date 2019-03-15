انت الان تتابع إسرائيل: لم نعترض الصواريخ.. ولا نعرف من أطلقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إطلاق صواريخ على تل أبيب - أرشيفية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين منيليس، إن الجهة التي أطلقت الصواريخ باتجاه تل أبيب مساء الخميس "غير معلومة"، نافيا تقارير صحفية تحدثت عن أن منظومة القبة الحديدية اعترضتها، موضحا أنه "حتى اللحظة لا نعرف من قام بإطلاق الصواريخ إلى تل أبيب. لم تكن هناك معلومات مسبقة عن أي نوايا بإطلاق الصواريخ. عملية الإطلاق فاجأتنا. التعليمات الآنية هي الحفاظ على نمط حياة عادية"، مضيفا "في هذه اللحظة الجهود تتركز في محورين، الأول محاولة فهم من قام بإطلاق الصواريخ، والثاني المحادثات والمشاورات الأمنية في مقر هيئة الأركان".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية: "رصد صاروخان أطلقا من قطاع غزة نحو إسرائيل. أجهزة التحذير والرصد عملت كما يجب. لم يتم اعتراض الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي. لا ضرر أو إصابات من الحادثة. ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".وأفادت تقارير صحفية سابقة أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت