«غزة» تؤجل مسيرات العودة.. وجيش الاحتلال يهاجم 100 هدف بالقطاع

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات "العودة وكسر الحاصر"، صباح الجمعة، تأجيل فعاليات المسيرات المقررة اليوم قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، "بشكل استثنائي".

وقالت الهيئة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إنه "تقديرا للمصلحة العامة قررت الهيئة تأجيل فعاليتها المقررة اليوم بشكل استثنائي حرصا على أبناء شعبنا واستعدادا لمسيرة مليونية ستنطلق في 30 مارس الجاري".

وشددت على استمرار المسيرات وعدم تراجعها حتى تحقق أهدافها المتمثلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

ومنذ نهاية مارس/ 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم في كل يوم جمعة، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.

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ويطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان عن تأجيل مسيرات يوم الجمعة.

يأتي ذلك، عقب سلسلة غارات عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، على قطاع غزة، بعد ساعات على إعلانه إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت غارات على نحو 100 هدف تابع لحماس في قطاع غزة".

وكان الجيش قد اتهم حركة حماس، بالمسؤولية عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة "غوش دان"، إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا عدم مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين. -