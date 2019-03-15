دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ترد على اتهامات سبوتيفاي لها بالاحتكار وتنعتها بالمضللة

بعد أن تقدمت سبوتيفاي بشكوى للاتحاد الأوروربي ضد آبل بداعي الاحتكار، نشرت الأخيرة بيانًا صحفيًا ترد فيه على اتهامات الأولى والتي تعتبرها بالمضللة والغير منطقية، خاصة وأنها ساعدت سبوتيفاي في نشر تطبيقها ووصوله لعدد كبير من المستخدمين.

البيان الطويل لآبل يمكن اختصاره قليلًا، فالشركة تقول أنها ساعدت خدمة الأغاني على الانتشار بين المستخدمين بفضل متجرها، لكن سبوتيفاي لا تريد الدفع مقابل ذلك فهي ترغب بعدم اقتطاع 30% من قيمة الاشتراكات وكذلك الحصول على أرباح متجر البرامج التي يتم توزيعها للمطورين على المتجر؛ ما يعني أنها لا تريد الدفع ولكنها تريد الاستفادة.

وتقول آبل أنها لا تلزم أي مطور بدفع نسبة من العمولات إلا في حال كان التطبيق يستخدم متجر البرامج للدفع، والقيمة المقتطعة تمثل عائدًا بسيطًا للشركة وهي مقابل طبيعي للاستفادة من منصة الدفع الآمنة التي تقدمها. وفي نفس الوقت هناك عددًا كبيرًا من المستخدمين حصلوا على الخدمة لفترة مجانية عبر شركات الاتصال وغيرها ولم تستفد منهم بأي عمولة في حين كانت الشركات تحصل على نفس القيمة التي تحصل آبل عليها.

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وبالتعليق على كلام سبوتيفاي بعدم التجاوب السريع مع تحديثاتها ومنعها على أجهزة مثل المساعدات المنزلية أو المساعد سيري، تقول آبل أنها قدمت 200 تحديثًا للتطبيق ساهمت بأكثر من 300 مليون تحميل، كما أن التطبيق يحتل الصدارة في فئة الموسيقى على ساعة آبل ويتواجد على منصة CarPlay وهذا يخالف الادعاءات، وتحدثت آبل عن تواصلها مع سبوتيفاي لأكثر من مرة بشأن تزامن التطبيق مع سيري لكن الأخيرة كانت في كل مرة تتحدث عن عملها على الأمر.

وختمت آبل بيانها بالقول أن سبوتيفاي تحدثت عن 30% من قيمة الاشتراكات تذهب لها لكنها لم تتحدث أن ذلك في العام الأول وبعدها ستتحول القيمة إلى 15%. وقالت أن مشكلة سبوتيفاي المالية ليست معها فحسب، فالفنانين والموزعين وجميع المساهمين في الخدمة يعانون من شح الأرباح التي يحصلون عليها في المقابل تحاول هي الحصول على الأموال من الجميع.

التدوينة آبل ترد على اتهامات سبوتيفاي لها بالاحتكار وتنعتها بالمضللة ظهرت أولاً على عالم التقنية.