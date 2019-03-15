يبدو أن توقف خوادم الشركات الكبيرة سيصبح شائعًا في هذه الفترة، فبعد توقف خدمات قوقل درايف في الأسبوع الماضي، ثم خدمات فيسبوك من ماسنجر وواتساب وإنستقرام بسبب ضبط إعدادات الخوادم ولمدة يوم كامل، ظهرت مشكلة مشابهة على الجانب الأخر مع شركة آبل التي أعلنت بدورها عن توقف خدمة آي كلاود “iCloud” بشكل كامل تقريبًا لكن لمدة أقل.
وتحدثت الشركة عن كون المستخدمين عانوا من توقف خدمتها السحابية iCloud بما يشمل توقف تخزين البيانات، التقويم، الصور، البريد الإلكتروني، الملاحظات، التذكيرات، iWork، Keychain، وتطبيق Find My iPhone، بجانب غيرها من التطبيقات التي تعمل بالتزامن مع الخدمة السحابية.
ولم تعطي الشركة أي تفاصيل عن سبب التوقف، لكنها عملت سريعًا على حل المشكلة بعد 5 ساعات تقريبًا.
التدوينة خدمة iCloud من آبل توقفت بشكل مفاجئ لعدة ساعات ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.