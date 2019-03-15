النمسا تدرس فتح سفارتها في دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، إن فيينا تبحث إمكانية إعادة فتح سفارتها في دمشق، لكن كل شيء يعتمد على الظروف السياسية في سوريا، حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وأوضحت "كنايسل" أن خطوة إعادة فتح السفارة مهمة، وأننا لدينا الآن سفير في لبنان، ويسافر من وقت لآخر إلى دمشق.