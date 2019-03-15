حماس تمنع تظاهرتين ضد الغلاء في قطاع غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP فلسطينيون تجمعوا لتلقي مساعدات من حكومة قطر للعائلات الفقيرة في مدينة غزة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وشهود عيان أن الأمن التابع لحركة حماس اعتقل عشرات النشطاء خلال تظاهرة دعت إليها الشبكة في جباليا في شمال قطاع غزة، وفرق تظاهرة أخرى في جنوب القطاع، تطالبان بتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس قال الناطق بإسم الشرطة أيمن البطنيجي "تعاملت الشرطة في منطقة دير البلح وسط القطاع مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات مساء اليوم الخميس".

وأضاف البطنيجي "قامت الشرطة بإعادة الهدوء والنظام، وتم توقيف بعض المخالفين".

وذكر الشهود أن عشرات من عناصر الأمن والشرطة التي تديرها حماس، منعوا تظاهرة دعا إليها نشطاء يطلقون على أنفسهم "الحراك الشبابي ضد الغلاء" وشارك فيها المئات في جباليا.

وقالت الشبكة التي تضم أكثر من مئة منظمة أهلية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس إنها "تستنكر بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا شمال قطاع غزة بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة".

وأكد البيان "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقاً للقانون".

وفي دير البلح جنوب القطاع، شارك عشرات المواطنين في تظاهرة مماثلة، وأشعلوا إطارات السيارات على الطرق العامة، وفق شهود.

وأورد الشهود أن أفراد الأمن أطلقوا النار في الهواء أثناء محاولة تفريق المتظاهرين الذين رفع عدد منهم لافتات كتب على إحداها "نريد أن نعيش مثل أبناء المسؤولين" وعلى أخرى "لا للغلاء، نريد أن نعيش بكرامة".

Advertisements

وقال شهود إن عددا من المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة.

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر شرطة يدفعون بالقوة عددا من المتظاهرين لإبعادهم.

ودانت حركة فتح "قمع أجهزة حماس للمواطنين المسالمين الذي خرجوا في قطاع غزة للتظاهر ضد غلاء الأسعار والمطالبة بحياة كريمة".

من ناحيته قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول "ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع، ندعو الأجهزة الأمنية للتوقف عن القمع فورًا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضًا للغلاء".

وأضاف الغول "رسالتنا للشباب عدم الاعتداء على الممتلكات العامة، وتوحدوا من أجل أن تفرضوا حقكم في التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديموقراطي عادل".

وقال التجمع الإعلامي الديموقراطي التابع للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، إن أجهزة الأمن التابعة لحماس "اعتقلت منذ يوم الأحد (الماضي) حمزة حماد رئيس التجمع بعد نشره منشوراً عبر فيسبوك يدعو لحراك شعبي ضد السياسات الضريبية وغلاء المعيشة في قطاع غزة".

يعاني سكان القطاع الفقير والذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ عقد، وعددهم أكثر من مليوني شخص، العديد من الأزمات المعيشية والإنسانية.