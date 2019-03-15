«ظريف»: تقديم استقالتي لم يكن لها علاقة بزيارة الأسد إلى طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن خطوته في تقديم استقالته لم تكن لها علاقة بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران بحد ذاتها، إنما بالظروف التي أحاطت بها.
وعن الحل في سوريا، لفت «ظريف» إلى أنه «لطالما آمنا ومنذ بداية الصراع في سوريا بأن لا مجال لحل عسكري في سوريا، الحل الوحيد سياسي ومنذ بداية مهمتي في الخارجية دفعنا في هذا الاتجاه، فالموقف الإيراني لم يتغير منذ ذلك الحين، لا نزال نؤمن بالمعالجة السياسية للأمور وعلى الجميع بمن فيهم تركيا وروسيا وإيران تسهيل المعالجة السياسية، فلا يمكننا إملاء ذلك».
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