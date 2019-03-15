شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، اليوم /الجمعة/، إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة بوسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وأهابت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته والتواصل مع السفارة.

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