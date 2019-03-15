بالصورة... ممثل سوري إلى هوليوود قريبا

وعلق الفنان السوري على الصورة، قائلا: "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليودي بيرس بروسنان. لقطة من فيلمنا الجديد The Misfits قريبا".
ويخوض الممثل السوري سامر المصري أولى مشاركاته العالمية، من خلال فيلم "أكشن" في هوليوود، يجمعه بالممثل الأميركي بيرس بروسنان الذي جسد شخصية العميل "جميس بوند" في عدد من أفلامه.
وأعرب جمهور المصري عن سعادته لفنانه، متمنياً له التوفيق في هذه التجربة.
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