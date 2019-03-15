دولة عربية تعلن مقتل وإصابة رعايا لها في نيوزيلندا

وقال سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا، عزت عبد الهادي، إن "جالية بلاده أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل وإصابة عدد في الهجومين، موضحا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأشار عبد الهادي، إلى أن "الحكومة النيوزلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش"، لافتا إلى أن "التحقيقات حول الحادث متواصلة وستصدر الحكومة النيوزلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت".

ولفت السفير الفلسطيني، إلى أن "عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش التي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح اليوم، داعيا بالرحمة للقتلى والشفاء للجرحى والسلامة لكافة أبناء الجالية".

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".